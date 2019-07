FC Twente kan weinig met negatieve term: ‘Geld, dat is het verhaal’

FC Twente doet opvallend vaak zaken met Sevilla, zo erkent Ted van Leeuwen in gesprek met TC Tubantia. Giorgi Aburjania, middenvelder uit Georgië, is de vierde speler in een jaar tijd die de overstap maakt van de Spanjaarden naar FC Twente. Van Leeuwen geeft toe dat hij vaak uitkomt bij Monchi, technisch directeur van de club uit Andalusië.

"Allereerst ben ik een enorme fan van de technisch directeur Monchi van Sevilla, omdat hij er altijd weer in slaagt fijne spelers te vinden. Daar komt bij dat ik het elftal van Sevilla, waarin die jongens hebben gespeeld, in het verleden vaak heb zien spelen, waardoor ik er beeld bij heb”, vertelt Van Leeuwen, die aangeeft dat de spelers ook onderling praten over FC Twente.

De sportbestuurder kan weinig met het feit dat FC Twente nu een vreemdelingenlegioen zou zijn. "Met die term kan ik weinig. Weet jij welke spelers in de laatste twee seizoenen het vaakst bij ons zijn uitgefloten? Dat is onze eigen kweek. Jongens als Drommel, Van der Heyden, Oosterwijk en Hölscher. Dat is het tegenstrijdige aan zo'n kwalificatie."

Van Leeuwen heeft een duidelijk antwoord als hem wordt gevraagd waarom het zo moeilijk is om Nederlandse spelers te strikken. "Geld. Dat is het verhaal. Het is de combinatie transfersom/salaris waaraan wij niet kunnen voldoen. We hebben het echt wel geprobeerd, maar het lukt ons met onze mogelijkheden niet om de gewenste kwaliteit te vinden. Kijk ook maar eens naar andere clubs. Er vinden nauwelijks binnenlandse transfers plaats.”

FC Twente zit nu in een fase dat men moet overleven, zo geeft de directeur aan, mede door een gebrek aan financiële middelen. “De realiteit is dat wij niet niet de mogelijkheden hebben van een club als FC Emmen, dat aan de transfer van Kjell Scherpen naar Ajax goed heeft verdiend en dat voor een deel weer kan investeren”, aldus Van Leeuwen.