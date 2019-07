‘‘Lachwekkend’ bod van Barcelona: 40 miljoen, Coutinho en Dembélé’

Neymar heeft maandag in een gesprek van drie uur met technisch directeur Leonardo laten weten dat hij Paris Saint-Germain wil verlaten, zo verzekeren onder meer Le Parisien, AS en Marca. De aanvaller zou in ‘het intense onderhoud’ met de sportbestuurder niet hebben laten weten dat hij terug wil keren naar Barcelona, al lijkt de Spaanse topclub de enige relatief logische bestemming.

De media in Frankrijk en Spanje raken het er niet over eens of Barcelona inmiddels een formeel bod op Neymar heeft uitgebracht. AS stelt bijvoorbeeld dat de Catalanen via diverse tussenpersonen een bod van veertig miljoen euro én Philippe Coutinho én Ousmane Dembélé hebben uitgebracht. PSG zou het bod als ‘lachwekkend’ hebben bestempeld. Marca verzekert dat PSG nog geen enkel voorstel heeft ontvangen.

Franse media schrijven dat PSG ‘minimaal’ de aankoopsom van 222 miljoen euro zou willen ontvangen en aan een bedrag van liefst 300 miljoen euro denkt. Een dergelijke transfersom is voor elke club ter wereld niet op te hoesten. Zo moest Barcelona voor een deel van de transfersom van Antoine Griezmann een lening van 35 miljoen euro afsluiten en ontvangt Atlético de rest van het bedrag, inclusief rente, zodra de Catalanen zich van bepaalde inkomsten, uit bijvoorbeeld uitgaande transfers, hebben verzekerd.

Het kamp-Neymar maakt zich volgens Le Parisien zorgen over het standpunt van Barcelona, dat richting de buitenwereld niet aangeeft de Braziliaan graag terug te willen halen. Tegelijkertijd benadrukt de club wel dat spelers als Coutinho en Dembélé in het Camp Nou zullen blijven. Neymar meldde zich op zijn beurt een week later bij PSG, dat van mening is dat hier geen consensus over bestond, en maakte zich afgelopen weekeinde niet geliefder door aan te geven dat de 6-1 zege van Barcelona op PSG een van de meest mooie voetbalmomenten uit zijn loopbaan is.

Neymar zou eveneens hebben aangegeven dat hij geen minuten meer wil maken voor PSG, maar de club heeft de aanvaller op zijn contractuele verplichtingen gewezen. Over een week wacht de selectie van Thomas Tuchel een trip naar China en de aanwezigheid van Neymar is in commercieel opzicht van cruciaal belang. Op 27 juli staat een oefenduel met Internazionale op het programma. Als de medische staf groen licht heeft gegeven én Neymar weigert om te spelen, zal een nieuwe economische sanctie volgen.