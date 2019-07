Definitieve doorbraak bij PSV blijft uit: ‘Dat kan eigenlijk niet meer’

Érick Gutiérrez kan nog altijd uitgroeien tot een belangrijke waarde voor PSV, stelt Hans Westerhof. De Mexicaanse middenvelder kan vooralsnog weinig klaarspelen in dienst van de Eindhovenaren en zit regelmatig op de bank. Westerhof, voormalig oefenmeester van PSV, ziet echter veel potentie. “Hij is een voetballer die het spel kan lezen.”

Guti hoopt dit seizoen zijn definitieve doorbraak te beleven, maar dan moet hij wel de kans krijgen van Mark van Bommel. De trainer opteerde vorig seizoen vaak voor andere spelers. Gutiérrez moest genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl het publiek vaak vroeg om de inbreng van de middenvelder. “Heel uitzonderlijk vond ik dat”, aldus Westerhof tegenover het Eindhovens Dagblad.

“Natuurlijk had hij al wat laten zien op het veld, maar het heeft ook gewoon met zijn persoonlijkheid te maken. Hij is een keurige, vriendelijke en nette jongen, die nooit of te nimmer zijn team afvalt. Ook al speelt hij weken niet, dan blijft hij positief”, stelt de voormalig technisch directeur van Pachuca, de vorige werkgever van Gutiérrez. Westerhof geeft aan dat hij de international wel had opgesteld.

“Als het aan mij had gelegen, had Gutiérrez denk ik wel meer gespeeld. Misschien zelfs met Rosario en Hendrix samen, maar met Hendrix dan in de meest defensieve rol voor de verdediging en Guti en Rosario samen ervoor. Gutiérrez is dan wel geen ras-verdediger, maar in de Eredivisie zou dat in zeker acht van de tien wedstrijden niet uit mogen maken voor een topclub als PSV.”

“Zo'n periode als vorig seizoen kan eigenlijk niet meer. Dan is de samenwerking niet geslaagd en dat zou ik heel jammer vinden”, aldus Westerhof, die ook enthousiast is over Edson Álvarez, die waarschijnlijk naar Ajax verkast. PSV aasde ook op de verdediger van Club América, maar vond hem te duur. “Een speler die zowel defensief op het middenveld als centraal in de defensie uit de voeten kan”, aldus Westerhof. “Hij kan goed schakelen tussen balbezit van de tegenstander en de momenten dat de bal in eigen ploeg is.”