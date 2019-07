Ajax bereid om begeerde Joël Veltman ‘gouden handdruk’ te geven

Ajax ziet Joël Veltman deze zomer liever niet vertrekken. West Ham United heeft zich onlangs bij het management van de verdediger gemeld. Het contract van Veltman met Ajax loopt nog een seizoen door en het al langer geïnteresseerde West Ham zou nu toe willen slaan. “Het liefst houden wij Joël Veltman dit jaar”, stelt Marc Overmars.

“Dan laten wij hem volgend jaar uit zijn contract lopen, dat kan je als speler ook zien als een gouden handdruk”, vertelt de directeur voetbalzaken van Ajax in het Algemeen Dagblad. “Dat hij transfervrij kan gaan waar hij heen wil. Misschien is dat voor hem wel heel aantrekkelijk als hij dit seizoen zichzelf laat zien.”

“Bijvoorbeeld door een goed koppeltje met Daley Blind te vormen, wie weet?'', vraagt Overmars zich openlijk af. In gesprek met Ajax Life ging Overmars dieper in op de kwestie. “Weet je, wij zijn zelf voetballers geweest, Edwin van der Sar en ik. We denken soms misschien te veel mee voor de spelers. Als je kijkt naar Veltman, dan wil je hem die kans gunnen, maar als je puur vanuit Ajax denk effe met Joël zitten en kijken hoe het er allemaal voorstaat.”

Veltman, 27 jaar, speelde tot op heden 216 wedstrijden voor Ajax. In deze duels produceerde de verdediger tien treffers en vijftien assists. “Ik sta open voor een transfer”, vertelde Veltman maandag in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben nu 27, heb hierna nog één jaar contract en op zich is dit een mooi moment. Maar het is nog een beetje koffiedikkijken.”

“Er is zeker wat interesse, maar nog niet echt concreet. Mijn wedstrijden in de Champions League vorig seizoen zijn een goed visitekaartje geweest. Ik heb laten zien dat ik na mijn blessure dat niveau weer aankan. Ik ben topfit en was nooit zo sterk als nu. Gelukkig heb ik dat in die wedstrijden kunnen laten zien.” West Ham United eindigde afgelopen seizoen op een tiende plaats in de Premier League.