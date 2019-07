Minister kondigt op TV breuk met Seedorf aan en benoemt frictie met Kluivert

Clarence Seedorf gaat niet door als bondscoach van Kameroen. Narcisse Mouelle Kombi, de Minister van Sport, heeft in het programma Présidence Actu laten weten dat men afscheid zal nemen van de trainer, aangezien Seedorf 'niet de juiste man voor de baan' is. De politicus suggereert ook dat er frictie was tussen Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert.

Kameroen wist zich te plaatsen voor de Afrika Cup van 2019 in Egypte, maar kon niet imponeren op het eindtoernooi. De Ontembare Leeuwen wisten zich nog wel te kwalificeren voor de volgende ronde door als tweede te eindigen in een groep met Ghana, Benin en Guinee-Bissau. In de achtste finale bleek Nigeria echter met 3-2 te sterk.

"Een vernieuwing van het contract van meneer Seedorf als coach van de Ontembare Leeuwen is niet mogelijk. Een grondige renovatie zal plaatsvinden bij de nationale ploegen. De bond is geïnformeerd. Deze veranderingen worden doorgevoerd na instructies van president Paul Biya", aldus de minister, die aangeeft dat Seedorf per direct zal stoppen.

De politicus geeft ook aan dat Seedorf zogenaamd wat frictie had met assistent Kluivert. De coach zou akkefietjes hebben gehad met de oud-spits, die nu zou hebben aangegeven graag hoofdcoach te willen zijn in plaats van assistent. De voetbalbond van Kameroen heeft nog geen officiële mededelingen gedaan aangaande de toekomst van Seedorf en Kluivert.