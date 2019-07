Marca pakt uit: Oude bekende wil Gareth Bale bij Real Madrid losweken

Volgens Marca valt het niet uit te sluiten dat grootverdiener Gareth Bale deze zomer alsnog bij Real Madrid vertrekt. Het dagblad pakt dinsdag op de voorpagina uit met het nieuws Bale tiene una salida, vrij vertaald: Bale heeft een uitweg. Tottenham Hotspur zou bereid zijn om de linkspoot van Real Madrid over te nemen, al is de Spaanse topclub niet bereid om ‘een slechte deal’ te accepteren.

De meest verkochte sportkrant van Spanje verzekert dat Tottenham bereid is om vijftig tot zestig miljoen euro voor Bale te betalen. Zes jaar geleden betaalde Real Madrid nog 101 miljoen euro voor de veelzijdige Welshman, die nog voor drie seizoenen onder contract staat. Tottenham is echter niet bereid en niet in staat om de vandaag dertig jaar geworden Bale zeventien miljoen euro per jaar uit te keren, zijn huidige salaris.



Tottenham kan Bale naar verluidt de helft bieden als hij instemt met een terugkeer naar Londen. Volgens de sportkrant is Bale duidelijk geweest richting de technische staf en de clubleiding: hij wil Real Madrid niet verlaten en wil niet naar aanbiedingen luisteren. Zinédine Zidane heeft echter geen vertrouwen meer in een langere samenwerking en de club heeft een transfer van Bale nodig om door te kunnen pakken op de transfermarkt. Beide partijen zullen dus tot een vergelijk moeten komen.

Real Madrid verlangt hoe dan ook zeventig tot tachtig miljoen euro voor Bale, die volgens de sportkrant in de optiek van de Koninklijke nog altijd als een van de beste spelers ter wereld wordt beschouwd. Daar de transfermarkt in Engeland voor ingaande transfers al op 8 augustus zijn deuren sluit, valt niet uit te sluiten dat de Spanjaarden in de komende weken alsnog een lager bod zullen accepteren.