Engelse media: Beoogde opvolger van Rafael Benítez dient ontslag in

Steve Bruce heeft zijn ontslag bij Sheffield Wednesday ingediend, zo verzekeren diverse Engelse media maandagavond laat. Hoewel de Championship-club geen officiële mededelingen heeft gedaan, zijn de media eensluidend in de berichtgeving over de 58-jarige oefenmeester. Bruce is een nadrukkelijke kandidaat bij Newcastle United, waar Rafael Benítez eind vorige maand vertrok.

Bruce gaf enkele dagen geleden aan dat hij enkele gesprekken met Newcastle United had gevoerd en dat het aan de clubs was om tot een vergelijk te komen. Met het naar verluidt indienen van zijn ontslag lijkt Bruce zich op te maken voor een rentree in de Premier League. Hij was eerder met Birmingham City, Wigan Athletic, Sunderland en Hull City op het allerhoogste niveau werkzaam.

Bruce stond tussen 2016 en 2018 voor de selectie van Aston Villa en werd in februari van dit jaar bij Sheffield Wednesday aangesteld. Ondanks het zogenaamde ingediende ontslag door Bruce zal Newcastle voor diens doorlopende contract een financiële vergoeding aan Sheffield Wednesday moeten betalen. The Owls verlangen naar verluidt de hoofdprijs van 6,5 miljoen euro.

Het is nog onduidelijk wanneer de clubs naar buiten zullen treden. Newcastle United, dat momenteel wordt geleid door interimmanager Ben Dawson, is momenteel op tournee in China. Het nieuwe seizoen gaat echter over minder dan een maand van start en de transfermarkt in Engeland qua ingaande transfers sluit over iets meer dan drie weken zijn deuren. Sheffield Wednesday zou aan Phil Neville, de bondscoach van het nationale vrouwenelftal, als opvolger van Bruce denken.