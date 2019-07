Di Marzio: Matthijs de Ligt ondergaat woensdagmorgen medische keuring

Matthijs de Ligt zal woensdagochtend een medische keuring in Turijn ondergaan, zo verzekert Gianluca Di Marzio maandagavond. Volgens de transferexpert van Sky Italia zal de verdediger van Ajax dinsdagavond laat naar Italië vliegen, om een dag later de laatste formaliteiten van zijn transfer naar Juventus af te ronden.

Ajax wacht nog op bankgaranties vanuit Italië. “Het einde van de transfer van Matthijs de Ligt is in zicht. Het gaat nu nog om bankgaranties, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat, maar daar komen ze wel uit. Het zijn Italianen”, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars eerder vandaag tegen het Algemeen Dagblad.

Volgens De Telegraaf hebben Ajax en Juventus een akkoord over een transfersom van 75 miljoen euro, maar Italiaanse media verzekeren dat het om een vast bedrag van 65 miljoen euro exclusief variabele bonussen gaat. Ook over het salaris zijn de meningen verdeeld. Waar veelal twaalf miljoen euro per jaar wordt genoemd, zou de bijna twintigjarige De Ligt sowieso op acht à negen miljoen euro kunnen rekenen en dat kan via bonussen naar verluidt oplopen tot twaalf miljoen euro, tot de zomer van 2024.

Naar verluidt gaat De Ligt zijn rugnummer behouden. Bij Ajax speelde hij het afgelopen seizoen met nummer vier en ook in Italië wordt dat het geval. Vorig seizoen speelde niemand van Juventus dit nummer. Medhi Benatia was de laatste speler bij Juventus die rugnummer vier droeg. De Marokkaans international maakte in januari voor acht miljoen euro de overstap naar Al Duhail. In het vijfjarige contract van De Ligt wordt een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro opgenomen. Ieder jaar stijgt dit bedrag met tien miljoen euro, tot aan 200 miljoen euro in zijn vijfde en laatste contractjaar, aldus La Gazzetta dello Sport

De Ligt kreeg afgelopen vrijdag van Ajax groen licht om het trainingskamp over te slaan in afwachting van het afronden van zijn transfer. Geruchten in Italië gaan de ronde dat de verdediger sinds enkele dagen met zaakwaarnemer Mino Raiola in Monaco is, wachtend op zijn vliegreis naar Turijn.