Marcel Brands winkelt bij Man City en betaalt tien miljoen euro

Fabian Delph gaat voetballen voor Everton. De club uit Liverpool meldt maandagavond via de officiële kanalen dat de middenvelder overkomt van Manchester City, dat naar verluidt tien miljoen euro incasseert met de verkoop. De routinier heeft voor drie jaar getekend op Goodison Park. Na André Gomes is Delph de tweede grote zomeraankoop van Everton.

Delph lag nog tot volgend jaar zomer vast in Manchester, waardoor de grootmacht een deal moest accepteren om nog wat geld aan de 29-jarige middenvelder over te houden. De rol van de Engelsman bij Manchester City was uitgespeeld, mede door de hevige concurrentie en de mogelijke aanwinsten die nog kunnen arriveren bij de landskampioen.

“Iedere keer als ik tegen Everton speelde, thuis of uit, viel mij de passie op waarmee de fans het spel beleefden. Zij houden echt van het spelletje en snappen waar het om draait. Ik kan niet wachten om me te tonen voor het publiek. Ik ben erg verheugd met deze transfer, ik zal mijn uiterste best doen. Hopelijk kunnen we iets moois neerzetten komend seizoen”, aldus Delph op de site van Everton.

De twintigvoudig international van Engeland was vanaf 2015 actief bij de topclub, nadat men circa 11,5 miljoen euro had betaald aan Aston Villa. Delph won met the Citizens zes prijzen, waaronder twee landstitels. In totaal speelde de middenvelder 89 wedstrijden voor Manchester City, met 5 doelpunten en 3 assists als resultaat.