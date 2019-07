‘Die boodschap van Ajax heb ik al duidelijk meegekregen’

Mitchell van der Gaag vertrok afgelopen seizoen vanwege de teleurstellende resultaten bij NAC Breda. De oud-verdediger is als trainer van Jong Ajax nu in een heel andere wereld beland, zo geeft hij aan. Van der Gaag wil graag een goed seizoen draaien in de Keuken Kampioen Divisie, maar hij weet ook dat het opleiden van spelers voor de hoofdmacht van Ajax minstens zo belangrijk is.

“Je bent afhankelijk van het eerste elftal. Het eerste elftal is leidend en bepalend”, benadrukt de opvolger van Michael Reiziger tegenover FOX Sports. “Als je dat al van tevoren weet, dan heb je een groot gedeelte al overbrugd en wordt het al wat makkelijker. Daar moet je je op instellen. Normaal gesproken ben je als hoofdtrainer bij een eerste elftal altijd leidend. Nu niet, en dat moet je weten. Dat is goed doorgesproken, dus er zijn ook geen verrassingen.”

Van der Gaag weet wat hij ongeveer kan verwachten bij Jong Ajax. “Ik heb vorig seizoen al een aantal wedstrijden bekeken, zeker toen duidelijk werd dat ik hier trainer zou worden. Dus ik heb wel een beeld. Maar als je daadwerkelijk met die spelers bezig bent, dan pas zie je de kwaliteiten. Dan zie je ook hoe ze zijn en hoe ze reageren op teleurstellingen. Er is heel veel toptalent heb ik gezegd bij mijn aanstelling. En dat blijkt ook.”

Voor Van der Gaag is de opdracht in Amsterdam duidelijk: zoveel mogelijk spelers moeten uiteindelijk de stap naar het eerste elftal maken. “Bij Ajax is het hoe jonger, hoe beter. Die boodschap heb ik al duidelijk meegekregen. Uiteindelijk gaat het ook om winnen. Dan heb ik het niet eens over de doelstelling om uiteindelijk kampioen te worden. Sommige wedstrijden moeten gewonnen worden. Dat zag je afgelopen jaar ook bij het eerste elftal. Dat moet je koppelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je traint de hele week om in het weekend te winnen.”