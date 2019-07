Georginio Wijnaldum blijft zich verbazen: ‘Je ziet het echt overal’

Georginio Wijnaldum heeft zich weer gemeld bij Liverpool. De middenvelder mocht later aansluiten bij de selectie van the Reds vanwege de Nations League-finale van Oranje tegen Portugal en heeft zich in de afgelopen weken goed kunnen opladen, zo geeft hij aan op de site van Liverpool. Wijnaldum merkte tijdens de vakantie dat de Engelse club ongekend populair is.

“Het is echt een grote club. Overal waar je komt kennen mensen Liverpool”, laat de 28-jarige Oranje-international op de clubsite weten. “Op vakantie kwamen veel mensen naar mij toe om me te feliciteren met de winst van de Champions League. Soms realiseer je je niet hoe groot de club is. In Europa, maar eigenlijk overal waar je naartoe gaat.”

“In Azië, in Amerika: je ziet echt overal hoe groot de club is, want veel mensen kennen Liverpool en zijn fan”, aldus Wijnaldum, die na het succes van vorig seizoen met de zege van de Champions League aast op meer prijzen. De middenvelder weet nu namelijk hoe het voelt. "Ik wil het nog een keer beleven. Ik ben erg gretig teruggekeerd.”

“De andere jongens zijn ook gretig om nieuwe successen te boeken en willen eveneens nóg meer winnen. Het is een heerlijk gevoel, een gevoel dat je altijd wil hebben”, aldus de middenvelder, die sinds 2016 onder contract staat bij de Engelse grootmacht. Tot op heden speelde Wijnaldum 139 duels voor Liverpool, waarin hij 13 goals en 16 assists produceerde.