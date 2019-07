Strijd om erfenis De Jong bij Ajax: ‘Een op een vervangen is heel lastig’

Frenkie de Jong verliet Ajax deze zomer voor een meerjarig contract bij Barcelona en het is nu aan trainer Erik ten Hag om de opengevallen plaats op het middenveld van de regerend kampioen op te vullen. Carel Eiting werpt zich op als een van de kandidaten hiervoor. De 21-jarige Ajacied, volledig hersteld van een knieblessure, liet een goede indruk achter in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Medipol Basaksehir van zondag.

Eiting praat met Ajax Life over zijn rol binnen de selectie van Ajax. “Frenkie nam wel een heel belangrijke taak op zich. Om hem een op een te vervangen is heel lastig, dus ik denk dat er wel wat dingetjes veranderen, maar we gaan het zo goed mogelijk proberen op te vangen. Maar de hele speelwijze zal niet direct op de schop gaan.”

De middenvelder speelde tegen Medipol samen met Razvan Marin, die voor circa twaalf miljoen euro werd overgenomen van Standard Luik. De samenwerking met de Roemeense aanwinst smaakt wat Eiting betreft naar meer. “Hij praat goed Engels en het is in het veld nog een beetje aftasten. Wie komt in de as, wie staat hoog, wie laag? Als ik uitzak, wat doet hij en andersom? Dat is wel een proces.”

Eiting, met een contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA, stelt zich doorgaans bescheiden op, maar wil ook niet slechts als opvulling dienen bij Ajax. “Ik moet niks, maar ik ga elk jaar voor ‘mijn jaar’. Dat doet elke speler, volgens mij. Je kunt jezelf ook te veel druk opleggen, maar dat is niet goed. Natuurlijk wil ik dit jaar doorbreken bij Ajax en een vaste basisspeler worden. Dat wilde ik vorig jaar ook en dat verandert niet.”