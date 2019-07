‘Nieuwe kans in Eredivisie lonkt voor bij Ajax vertrokken Kostas Lamprou’

Kostas Lamprou zit sinds zijn contract bij Ajax afliep zonder club, maar hier lijkt op korte termijn verandering in te komen. Het Brabants Dagblad meldt maandagmiddag namelijk dat de Griekse doelman zich waarschijnlijk op korte termijn gaat verbinden aan Sparta Rotterdam.

Diverse bronnen hebben bevestigd dat Lamprou dinsdag medisch gekeurd zal worden door de promovendus, waarna meteen zijn officiële presentatie zal volgen. Roy Kortsmit stond vorig seizoen nog 31 keer onder de lat bij Sparta in de Keuken Kampioen Divisie, maar hij verliet de club onlangs transfervrij.

Een dienstverband bij Sparta zou voor Lamprou een terugkeer in Rotterdam betekenen. De sluitpost stond eerder al zes jaar onder contract bij stadsgenoot Feyenoord en besteedde ook een seizoen op huurbasis bij Excelsior. In 2015 volgde, na al een seizoen op huurbasis in Tilburg gespeeld te hebben, een definitief vertrek naar Willem II.

Twee jaar later stond Ajax op de stoep en in Amsterdam vervulde Lamprou in eerste instantie de rol van derde doelman. Afgelopen seizoen werkte hij zich in eerste instantie op tot tweede keeper, maar een aantal ongelukkige optredens werd hem uiteindelijk fataal. Ajax haalde met Bruno Varela in de winterstop vervolgens een nieuwe stand-in voor André Onana in huis.