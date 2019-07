Ramsey treedt in voetsporen van publiekslieveling: ‘Hij was ongelooflijk’

Aaron Ramsey maakte een paar maanden geleden al bekend Arsenal transfervrij te zullen verlaten voor Juventus en de middenvelder werd maandagmiddag officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever. De Welshman gaat in Turijn met het rugnummer 8 spelen en wordt daarmee de opvolger van publiekslieveling Claudio Marchisio, die het nummer voor het laatst op de rug had staan.

“Ik wilde het nummer 8 dat ik ook bij Arsenal droeg en toen ik hoorde dat het hier vrij was, moest ik die kans met beide handen aangrijpen. Ik weet dat Marchisio een ongelooflijke speler was. Hij werd hier opgeleid en had een fantastische carrière. Ik heb hem een paar keer gesproken en ik zou behoorlijk trots zijn als ik hetzelfde kan bereiken bij Juventus als hij heeft gedaan”, liet Ramsey optekenen door verschillende Italiaanse media.

“Ik kijk ernaar uit om dat shirt te dragen. Ik weet dat het flinke verantwoordelijkheden met zich mee zal brengen, maar ik ben er klaar voor.” Ramsey had meerdere opties toen duidelijk werd dat hij bij the Gunners zou vertrekken. Nadat Juventus zich meldde, had hij zijn keuze echter al snel gemaakt: “Daar kon ik geen ‘nee’ tegen zeggen. Dit is een grote club, een van de grootste van de wereld.”

“Om dan de kans te krijgen om hier te spelen is een droom die uitkomt. Het is ook een uitdaging voor mezelf om hierheen te komen, een andere manier van leven en een andere cultuur te ervaren. Ik hoop dat het allemaal goed uitpakt. Ik weet hoe zwaar het zal worden en daar heb ik mezelf ook op voorbereid. Ik kijk uit naar de uitdaging en de spelers hebben me een warm welkom geheten.”