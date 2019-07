Marc Overmars drukt geruchten de kop in: ‘Ajax heeft geen interesse’

Matthijs de Ligt gaat Ajax op korte termijn verlaten voor Juventus en een paar dagen geleden doken geruchten op dat de twee clubs mogelijk nog een keer zaken gaan doen. De Amsterdammers zouden namelijk de beste papieren in handen hebben voor de komst van Moise Kean, het kroonjuweel uit de jeugdopleiding van La Vecchia Signora.

De jonge aanvaller wordt al wekenlang in verband gebracht met een vertrek uit Turijn en naast onder meer Everton en Internazionale zou ook Ajax geïnteresseerd zijn. Directeur voetbalzaken Marc Overmars drukt de geruchten maandagmiddag in gesprek met het Algemeen Dagblad echter de kop in: “Onzin, nul van waar.”

“Met alle respect, maar we hebben geen interesse”, is de voormalige aanvaller duidelijk. Kean werd in de aanloop naar de transfer van De Ligt naar Juventus ook genoemd als mogelijk ‘wisselgeld’, waarbij hij de omgekeerde weg van de verdediger zou bewandelen. Overmars is hier echter eveneens duidelijk over: “Er is ook nooit sprake van geweest dat hij betrokken zou worden bij de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus”, sluit de sportbestuurder af.

De kans dat Kean toch in een ruildeal betrokken zal worden is overigens niet helemaal uitgesloten, aangezien Juventus hem volgens de laatste geruchten uit Italië mogelijk naar Inter laat vertrekken. De landskampioen zou het talent kunnen gebruiken om de transfersom van Mauro Icardi wat naar beneden te drukken.