Cambuur neemt negende zomerse aanwinst transfervrij over van NAC Breda

Giovanni Korte vervolgt zijn loopbaan bij SC Cambuur, zo maakt de club uit Leeuwarden via de officiële kanalen bekend. De 25-jarige aanvaller zet, indien hij de medische keuring zonder problemen doorstaat, zijn handtekening onder een tweejarig contract. Cambuur neemt Korte transfervrij over van NAC Breda.

De voorbije drie jaar stond Korte onder contract bij NAC Breda, met wie hij afgelopen seizoen als nummer laatst uit de Eredivisie degradeerde. Zijn verbintenis bij de Parel van het Zuiden liep af, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Met Cambuur heeft hij nu de vierde werkgever in zijn loopbaan gevonden, na ADO Den Haag, FC Dordrecht en NAC Breda. Foeke Booy, technisch manager in Leeuwarden, is in zijn nopjes met de komst van Korte.

“Giovanni is zo’n speler die we al langer volgen en waarvan we vinden hij goed bij SC Cambuur past. Hij speelt met lef, bravoure, kan scoren en brengt ook het nodige gif. Het zegt iets dat een speler van zijn kaliber voor onze club en ons plan kiest. Dat is een mooi signaal en dat geeft nog maar eens aan dat we op de goede weg zijn”, laat Booy weten. Korte is voor Cambuur alweer de negende zomerse aanwinst.

Eerder kwamen Daniel Bouman, Calvin Mac-Intosch, Mees Hoedemakers, Kellian van der Kaap, Mitchel Paulissen, Jamie Jacobs, Robert Mühren en Erik Schouten al naar Leeuwarden, waar met Henk de Jong tevens een nieuwe trainer arriveerde. Cambuur eindigde afgelopen seizoen als tiende in de Keuken Kampioen Divisie en strandde in de halve finale van de nacompetitie tegen De Graafschap.