‘Transfervrije Dani Alves heeft drie opties in top van Premier League’

Dani Alves werd in zijn lange loopbaan al kampioen van Spanje, Italië en Frankrijk en de Braziliaan lijkt nu zijn zinnen te hebben gezet op een dienstverband in een vierde Europese topcompetitie. Verschillende media uit Spanje en Engeland, waaronder AS, melden namelijk dat de rechtsback drie opties in de top van de Engelse Premier League heeft.

De 36-jarige Alves vertrok onlangs met een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en kan zodoende zonder dat er een transfersom op tafel moet komen ingelijfd worden. De routinier liet eerder deze zomer op de door Brazilië gewonnen Copa América zien nog lang niet versleten te zijn en Manchester City, Tottenham Hotspur en Arsenal zijn het naar verluidt eens met dat oordeel.

De geruchten over de interesse van the Citizens, dat met Josep Guardiola een oude bekende van Alves aan het roer heeft staan, gaan al langer rond en de regerend kampioen van Engeland lijkt concurrentie van Tottenham en Arsenal te krijgen. The Spurs hebben met Kieran Trippier en Serge Aurier twee rechtsbacks die in verband worden gebracht met een transfer in de gelederen en zouden daarom al contact hebben opgenomen met de entourage van Alves.

Bij Arsenal is Héctor Bellerín normaal gesproken de vaste rechtsback, maar hij keert terug van een zware blessure en trainer Unai Emery zou zijn club hebben verzocht om Alves een aanbieding te doen. De vleugelverdediger heeft overigens ook lucratieve voorstellen van buiten Europa op zak, maar hij wil volgend seizoen hoe dan ook nog in een topcompetitie spelen.