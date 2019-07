Daley Blind blij met nieuwkomer: ‘Een echte versterking voor ons’

Ajax schopte het vorig seizoen tot de halve finales van de Champions League en de Amsterdammers hopen in de aankomende voetbaljaargang ook een goede campagne in Europa neer te kunnen zetten. Met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn er al wel twee belangrijke schakels vertrokken en wellicht volgen er nog meer transfers van basisspelers. Daley Blind gaat er echter van uit dat er ook na de zomer een goed team zal staan.

“Daar moet je op inspelen, zoals als Ajax ook al doet. Met bepaalde aankopen hebben ze zich daarop voorbereid. Elke keer als er iemand weggaat staat er iemand anders op en dat zal nu hetzelfde zijn”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. Een van de nieuwkomers deze zomer is Quincy Promes, die voor een kleine zestien miljoen euro werd losgeweekt bij Sevilla. Blind is blij met de komst van zijn mede-international: “Fantastisch.”

“Hij is international, met veel ervaring in buitenlandse competities. Hij heeft een fantastische dribbel, een fantastisch schot en hij kan scoren. Hij is een echte versterking voor ons”, is Blind lovend. De verdediger denkt dat Promes ook een belangrijke speler voor de selectie zal worden: “Hij is ook een ontzettend leuke jongen, dus ik denk dat hij ook in de groep iets extra's zal brengen. Dat zijn jongens die we goed kunnen gebruiken.”

Tegenover de transfers van De Jong en De Ligt staat ook het besluit van spelers als Dusan Tadic, André Onana en Nicolás Tagliafico om hun trouw aan Ajax te beloven. Blind is blij met dergelijke ‘statements’: “Er waren toch veel geruchten over hen. Ik vind het alleen maar goed, als speler en als team wil je dat ook horen. Het is fijn dat we zoveel mogelijk spelers bij elkaar houden. Daarnaast weet je natuurlijk nooit wat de transferperiode brengt, het zijn altijd individuele keuzes. Je hoopt als team zo lang mogelijk bij elkaar te blijven om te groeien, maar je kan iemand nooit iets verwijten als hij voor een andere stap kiest.”