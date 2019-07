‘FC Twente slaat weer toe: Van Leeuwen pikt oude bekende bij Sevilla op’

FC Twente heeft Giorgi Aburjania aangetrokken, zo meldt TC Tubantia maandag. De middenvelder wordt volgens het dagblad voor twee seizoenen van Sevilla gehuurd, al ontbreekt nog de officiële mededeling. De 24-jarige Aburjania was al langer in beeld bij de Enschedese club.

Aburjania is een goede bekende van trainer Gonzalo Garcia Garcia en technisch directeur Ted van Leeuwen. Het duo werkte eerder met de Georgisch international bij Anorthosis Famagusta op Cyprus. Hij was vorig seizoen ook al in beeld bij Van Leeuwen. De middenvelder sluit deze week aan bij de A-selectie.

Transferoverzicht Eredivisie 2019/20: alle inkomende en uitgaande transfers

Wie komt en wie gaat? Dit zijn alle transfers in de Eredivisie voor 2019/20 Lees artikel

Keito Nakamura gaat waarschijnlijk ook de gelederen van FC Twente versterken. De Enschedese club heeft volgens het regionale dagblad een akkoord bereikt met Gamba Osaka over de komst van de achttienjarige aanvaller annex Japans jeugdinternational. FC Twente en Nakamura, die ook bij FC Groningen in beeld is, moeten het wel nog persoonlijk eens worden.

FC Twente versterkte zich voor komend seizoen vooral met transfervrije voetballers. Julio Pleguezuelo (transfervrij van Arsenal), Paul Verhaegh (transfervrij van VfL Wolfsburg), Lindon Selahi (transfervrij van Standard Luik) en José Matos (gehuurd van Cádiz) zijn de nieuwkomers. Rafik Zekhnini is opnieuw gehuurd van Fiorentina.