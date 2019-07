‘Ik hoop dat ik de vervanger van Matthijs de Ligt word’

Perr Schuurs hoopt in de voorbereiding op komend seizoen aan trainer Erik ten Hag te laten zien dat hij klaar is voor het grote werk. De verdediger weet dat hij meer kans op speeltijd heeft als Matthijs de Ligt een dezer dagen naar Juventus vertrekt én Ajax geen vervanger aantrekt. Schuurs mocht zondag tegen Istanbul Basaksehir (2-1 winst) in de basis beginnen.

“Ik ben blij dat ik die kans kreeg”, zegt Schuurs in gesprek met de NOS. Schuurs hoopt dat de vervanger van De Ligt intern wordt gezocht. “Ik hoop dat ik het word. Ik heb een goede voorbereiding gehad en nu moet ik die lijn doortrekken om te staan waar ik wil en te laten zien dat ik het kan.”

Schuurs kreeg afgelopen seizoen amper kansen in het eerste van Ajax, mede door de opmars van De Ligt. “Ik denk dat op het moment dat ik de kansen krijg ik ze moet pakken en de club het vertrouwen moet geven dat ik de vervanger wil zijn.” Schuurs heeft een goed eerste leerjaar achter de rug. “Bij Fortuna zakten we altijd in, bij Ajax spelen we altijd met druk naar voren en met meer ruimte in je rug. Dat is voor mij een verbeterpunt.”

“Het is een heel ander systeem. Ik heb bij Jong Ajax een goed jaar gehad om me daarin te ontwikkelen en ik denk dat ik al veel stappen heb gemaakt.” Ajax zet hoe dan ook vol in op de komst van Edson Álvarez als vervanger van De Ligt. De 21-jarige verdediger van Club América moet dertien à vijftien miljoen euro kosten.