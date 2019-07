Ten Hag: ‘Hij maakt een hele goede indruk en ik hoop dat hij dat voortzet’

Ajax won zondag in Oostenrijk met 2-1 van Medipol Basaksehir. Kasper Dolberg verzorgde in het oefenduel met de Turkse club de openingstreffer, tot grote tevredenheid van trainer Erik ten Hag. De oefenmeester laat zich in gesprek met Ziggo Sport lovend uit over de Deense spits, die een betrekkelijk moeizaam seizoen achter de rug heeft.

“Hij maakt een hele goede indruk en ik hoop dat hij dat voortzet. Het is een goed uitgangspunt en vanuit hier moet hij verder bouwen”, zegt Ten Hag. Tegen de nummer twee van het afgelopen Süper Lig-seizoen bracht de oefenmeester in de eerste helft voornamelijk spelers van de A-ploeg in het veld. “In de eerste helft leken de automatismen wat makkelijker. Dat zijn dan ook spelers die al heel erg aan onze speelwijze gewend zijn, dan zie je structuren terug.”

“Maar ik heb ook in de tweede helft goede dingen gezien. Natuurlijk gingen er dingen verkeerd, maar ik heb ook goede dingen gezien. Zeker de eerste helft”, vervolgt de trainer van Ajax. “Ik denk dat wij zeker aan de bal heel goed positiespel speelden en een geweldige goal maakten. Natuurlijk zijn er een aantal zaken die verkeerd gingen, maar dat is logisch. Je moet spelers inpassen en zij moeten bekend raken met de speelwijze. All-over zeg ik: prima.”

Lisandro Martínez kwam zondag niet in actie, doordat de Argentijnse aanwinst vorige week uitviel met een spierblessure. “Hij is nu weer in de opbouw en nu ging dat heel erg goed. Ik verwacht hem de komende dagen terug in de teamtraining”, aldus Ten Hag. De oefenmeester heeft nog een kleine twee weken om zijn elftal klaar te stomen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die op 27 juli in Amsterdam afgewerkt wordt tegen PSV.