‘We moeten kunnen wat FC Porto, Benfica of Ajax doen, maar dat kost tijd’

Vincent Kompany keerde deze zomer als speler/manager terug bij Anderlecht. Paars-Wit eindigde afgelopen seizoen op de zesde plaats in de Belgische competitie en moet onder het bewind van de 33-jarige verdediger weer de weg omhoog vinden. In zijn plannen spiegelt Kompany Anderlecht aan clubs als Ajax, FC Porto en Benfica, zo vertelt hij op een Q&A met supporters op de jaarlijkse fandag.

“Er is héél veel werk, maar ik geloof er echt in. Ik wil iets met Anderlecht realiseren, wat we hier al lang niet meer hebben gezien. Anderlecht moet kunnen wat FC Porto, Benfica of Ajax doen, maar dat zal heel wat tijd kosten. Er is heel veel talent bij Anderlecht en ik wist dat, maar ik ben toch nog verrast over het potentieel dat hier rondloopt. Ze moeten nog veel leren, maar ik ga de jonge gasten helpen de stap naar een volwassen te zetten”, zo tekenen verschillende Belgische media op uit de mond van Kompany, die de afgelopen jaren voor Manchester City speelde.

De verdediger zal de wedstrijden van Anderlecht overigens niet coachen, daar Simon Davies daar verantwoordelijk voor is. “Ik ben altijd met meerdere zaken bezig geweest, ook als voetballer. Ik heb dat nodig om mij volledig te kunnen focussen. Naast het voetbal ben ik altijd bezig geweest met het managen van bepaalde zaken en voor mij is deze rol zelfs makkelijker. Ik ga nu iets managen met voetbal en dat ligt mij enorm goed.”

Michel Vlap was tot dusver een van de versterkingen die werden binnengehaald, terwijl de Belgische topclub ook achter Philippe Sandler aanzit. Kompany is van mening dat Anderlecht ‘voor het hoogste moet gaan’, maar blijft ook graag realistisch. “Er waren vorig jaar vijf ploegen beter dan Anderlecht en dat is heel veel, maar één ding staat vast: ik wil voor de titel gaan. Dan moeten we allemaal samen doen, meer dan ooit moeten we een geheel vormen. Het vorige seizoen heeft ons één ding geleerd: winnen is toch een zalig gevoel en we hebben veel verloren.”