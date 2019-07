Eljero Elia kent Turkse traditie: ‘Dan dumpen ze je in het tweede team’

Eljero Elia weet niet hoe zijn toekomst eruitziet. De aanvaller is zijn laatste contractjaar bij Istanbul Basaksehir ingegaan en zodoende staat hij voor een tweesprong. “Normaal is het bij je laatste jaar verlengen of weggaan. We zitten nu te kijken wat ik ga doen”, vertelde Elia rondom het oefenduel met Ajax (2-1 verlies) aan Ziggo Sport.

Wellicht spelen de financiën een rol in zijn beslissing. “Af en toe laten ze een betaling na. Na drie maanden (zonder salaris, red.) kun je zeggen dat je weg wilt, maar in Turkije is dat disrespectvol naar de president toe”, weet Elia. “Hij heeft jou in vertrouwen genomen om voor hem te komen werken. Als je dan drie maanden je salaris niet krijgt en naar de FIFA stapt, dumpen ze je gewoon in het tweede team.”

“Het kan eigenlijk niet maar gebeurt wel. Ik laat mijn zaakwaarnemer alles regelen. Het is gewoon anders dan in Europa. Als je drie maanden geen salaris krijgt, kun je weggaan.” Elia heeft hoe dan ook zijn eigen grenzen. “Ik denk het wel”, antwoordde hij op de vraag van Jack van Gelder of het ’na nog een maand zonder poen toedeledokie is?’.

Met de landstitel op zak verliet Elia Feyenoord in de zomer van 2017 voor Istanbul Basaksehir. “Ik wil kampioen worden met Basaksehir en dan terug naar Feyenoord om het daar ook wéér te worden en Nederland nog een keer de echte Eljero Elia te laten zien”, zo gaf hij ruim een half jaar geleden te kennen. Istanbul Basaksehir moest de landstitel afgelopen seizoen aan Galatasaray laten.