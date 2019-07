Nederlander werkt nauw samen met Zlatan: ‘Hij heeft veel invloed’

Dennis te Kloese wil van Los Angeles Galaxy een stabiele organisatie maken die niet leunt op supersterren als David Beckham en Zlatan Ibrahimovic. De algemeen directeur uit Nederland is bezig om een nieuwe structuur voor de jeugdopleiding neer te zetten en heeft een scoutingsapparaat gecreëerd. Steeds meer Amerikaanse clubs zetten in op de jeugdopleiding. “De MLS bestaat pas sinds 1994 en die focus op jeugd is iets van de laatste jaren”, erkent Te Kloese maandag in gesprek met De Telegraaf.

“Dat is dus nog volop in ontwikkeling. Maar die ontwikkeling gaat heel snel, omdat er veel financiële middelen voorhanden zijn. De MLS begint stap voor stap een echt serieus verhaal te worden. Ik ben razend benieuwd hoe dat er over vijf jaar voorstaat.” Te Kloese, 44 jaar, werkte jarenlang op topniveau in Mexico en tekende eind vorig jaar een contract voor drie seizoenen bij LA Galaxy. Hij werkt nauw samen met Ibrahimovic. “Zlatan heeft veel invloed op de club en is nog steeds heel veeleisend, voornamelijk richting zichzelf.”

Zlatan Ibrahimovic: 'Misschien kan ik wel directeur bij Ajax worden’

Zlatan Ibrahimovic denkt nog regelmatig terug aan zijn tijd in Nederland en zijn bewondering voor Ajax blijft. Lees artikel

“Het is een jongen met een sterke mening, maar hij heeft altijd de beste bedoelingen. Dat bleek ook wel tijdens ons gesprek. Hij is natuurlijk de absolute top gewend”, vervolgt Te Kloese. “En hij wil dat de organisatie rond het elftal ook bij LA Galaxy van superniveau is; van medici en trainers tot logistieke zaken. Dat kan ik me goed voorstellen. Wij nemen zijn aanbevelingen dus zeker ter harte en proberen al die verschillende takken steeds verder te perfectioneren.”

Het contract van Zlatan loopt eind dit jaar af en de afspraak is om na het seizoen op een volwassen manier te bespreken hoe hij zich voelt en hoe de club ervoor staat. “Hij heeft bewust voor één jaar bijgetekend, omdat hij op een goed professioneel niveau afscheid wil nemen. Op dit moment kan hij nog makkelijk meekomen.” Te Kloese sluit niet uit dat de club naar een andere wereldster zal kijken als de samenwerking met de Zweed stopt. “Het sportieve gedeelte blijft binnen deze club verweven met het commerciële.”

Het aantrekken van spelers als Beckham, Steven Gerrard en Zlatan in de optiek van Te Kloese ‘een slimme zet’ geweest. “Het neemt niet weg dat het steeds lastiger wordt om spelers van het kaliber Zlatan te strikken. Allereerst kunnen voetballers met zo’n status vaak meer verdienen bij andere clubs. Daarnaast wordt het niveau van de MLS steeds hoger, evenals het verwachtingspatroon van de fans. Spelers die willen afbouwen, zijn hier niet aan het goede adres.”