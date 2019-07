Daley Blind: ‘Dat is bizar, maar we zullen er klaar voor moeten zijn’

Ajax won zondag in Oostenrijk met 2-1 van het Turkse Medipol Basaksehir. De Amsterdammers hebben nog minder dan twee weken tot de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die in eigen stadion tegen PSV afgewerkt wordt. “'Ik denk dat we nog steeds heel veel kwaliteit in de ploeg hebben”, zegt Daley Blind in gesprek met de NOS.

“Er is kwaliteit bijgekomen en twee fantastische jongens zijn vertrokken. Nieuwe jongens staan altijd op als er plekken vrijkomen. Dat zal nu niet anders zijn. Jongens ruiken hun kans en die zullen ze pakken”, zo wijst de routinier naar het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Er dreigen nog meer mutaties in de selectie, terwijl Ajax ook al snel aan de bak moet in de voorronde van de Champions League. “Dat je halve finale Champions League haalt en nog twee voorrondes moet spelen, dat is bizar. Maar we zullen er klaar voor moeten zijn.”

“Niet alleen daarvoor, maar ook voor de start van de competitie. Veel jongens van de Afrika Cup en de Copa América stromen pas aan het einde van de voorbereiding in, vlak voor de belangrijke wedstrijden”, vervolgt Blind zijn verhaal. Hij sluit niet uit dat het succes van vorig seizoen, waarin de halve finale van de Champions League werd gehaald en de dubbel werd gewonnen, te herhalen valt. “Laten we eerst zorgen dat we de Champions League halen, maar ik geloof dat we nog steeds veel kwaliteiten hebben.”

“Het zegt genoeg dat Tagliafico en Onana zeggen dat ze blijven en dat Tadic zijn contract verlengd heeft. Dat heeft ook een positieve uitwerking op de rest”, stelt Blind. Hij wil zich niet teveel bemoeien met de keuzes van andere spelers. “Ik vind het vaak een persoonlijke kwestie. Ik ging zelf ook op de laatste dag van de transferperiode weg, terwijl ik dacht dat ik bij Ajax zou blijven. Je weet nooit wat er op iemand zijn pad komt. Het blijft altijd een individuele keuze.”