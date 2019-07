Feyenoord maakt zich zorgen en gaat mogelijk spits aantrekken

Feyenoord stuurt Nicolai Jörgensen maandag naar het Erasmus Medisch Centrum voor een onderzoek naar de blessure aan zijn knie. De aanvaller kon vorige week tijdens het trainingskamp in Oostenrijk niet volledig meetrainen met de groep van trainer Jaap Stam.

Jörgensen bleef tijdens de oefenduels met SV Darmstadt 98 (2-1) en Red Bull Salzburg (1-3) aan de kant. Nader onderzoek moet duidelijkheid geven over de ernst van de klachten aan zijn knie en hoe lang de aanvaller uit Denemarken uit de roulatie zal zijn.

Mocht Jörgensen voor een lange periode niet tot de beschikking van Stam staan, zal Feyenoord volgens Voetbal International op zoek gaan naar aanvallende versterking. Mede op initiatief van Stam verlengde de Deen zijn contract onlangs met een jaar. “Ga jij maar ergens anders een betere spits vinden”, stelt Stam. “Noem er maar even drie, die dan ook nog te halen zijn voor Feyenoord.”

“Die vind je dus niet. Daarom moet je kijken naar wat je in huis hebt en als dat dan Jörgensen is, moet je hem gebruiken”, benadrukt Stam in gesprek met het weekblad. “Een fitte Jörgensen is voor Feyenoord gewoon van grote waarde: zelfs niet helemaal topfit is hij nog in staat verschil te maken voor ons. Iedereen is hard bezig hem zo snel mogelijk fit te krijgen.”