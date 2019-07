Gewilde Joël Veltman gaat Ajax mogelijk verlaten: ‘Een mooi moment’

Het is maar de vraag of Joël Veltman daadwerkelijk aan een achtste seizoen bij de hoofdmacht van Ajax gaat beginnen. West Ham United heeft interesse en meldde zich al bij het management van de verdediger, die welwilllend staat tegenover een vertrek bij de Amsterdamse club.

“Ik sta open voor een transfer”, vertelt Veltman maandag in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben nu 27, heb hierna nog één jaar contract en op zich is dit een mooi moment. Maar het is nog een beetje koffiedikkijken. Er is zeker wat interesse, maar nog niet echt concreet. Mijn wedstrijden in de Champions League vorig seizoen zijn een goed visitekaartje geweest.”

“Ik heb laten zien dat ik na mijn blessure dat niveau weer aankan. Ik ben topfit en was nooit zo sterk als nu. Gelukkig heb ik dat in die wedstrijden kunnen laten zien.” De interesse uit Oost-Londen is zeker niet nieuw. West Ham, dat afgelopen seizoen als tiende in de Premier League eindigde, volgt de situatie van Veltman al langere tijd. Engelse media omschreven het eerder al als 'het ideale moment om toe te slaan'.

Veltman gaf twee weken geleden al aan dat hij ooit in het buitenland wil spelen. "Dat kriebelt steeds meer. Dus ik sluit niet uit dat ik deze transferperiode nog vertrek.” Veltman speelde tot op heden 216 wedstrijden voor Ajax. In deze duels produceerde de verdediger tien treffers en vijftien assists.