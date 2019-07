Riyad Mahrez dompelt Nigeria in rouw met rake vrije trap in extremis

Algerije heeft zich zondagavond geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. In Cairo was de titelfavoriet met 2-1 te sterk voor Nigeria. Na een eigen doelpunt van William Troost-Ekong wist Odion Ighalo vanaf elf meter gelijk te maken. Een verlenging leek onafwendbaar, tot aan de 95ste minuut. Riyad Mahrez schoot een vrije trap genadeloos hard binnen en is voorlopig de held van Algerije. In de finale is Senegal aanstaande vrijdag de tegenstander.

Nigeria begon goed aan de halve finale en liet verzorgd voetbal zien. Toch was het eerste wapenfeit afkomstig van Ismael Bennacer. De Algerijn nam de bal vanuit de lucht op de slof, maar stuitte op de verdediging van Nigeria. Ramy Bensebaini was even later op aangeven van Bennacer dicht bij de openingstreffer. Hij kopte van dichtbij maar net over het doel van keeper Daniel Akpeyi. Aan de andere kant liet Chidozie Awaziem een goede kans onbenut. Zo ontpopte het duel in het Cairo International Stadium zich tot een open wedstrijd. Na een halfuur spelen had de Algerijn Baghdad Bounedjah dé kans op de 1-0, maar na een fraaie actie wist hij Akpeyi niet te passeren.

Algerije bleef aandringen en kreeg vijf minute voor rust op gelukkige wijze de voorsprong in de schoot geworpen. Na een goede actie op de rechterflank van Riyad Mahrez werd de bal voorgebracht door de aanvaller van Manchester City. De bal werd van richting veranderd en ging via Troost-Ekong in het eigen doel: 1-0. Na rust werd de wedstrijd fysieker en mocht Bounedjah na een overtreding blij zijn dat hij niet met rood van het veld werd gestuurd. Nigeria werd sterker en was dicht bij de gelijkmaker via Alex Iwobi. Zijn afstandschot ging maar net naast.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok maakte Aissa Mandi van Algerije hands in het strafschopgebied. Scheidsrechter Bakary Gassama gaf op advise van de VAR een strafschop aan Nigeria. Vanaf elf meter was Ighalo onverbiddelijk en passeerde hij doelman Rais M'Bolhi. In de slotfase waren er kansen over en weer en raakte Bennacer nog de lat namens Algerije.

Waar beide teams zich op leken te gaan maken voor de verlenging, kreeg Mahrez diep in blessuretijd nog een buitenkansje vanuit een vrije trap. De vier minuten blessuretijd zaten er al op toen hij mocht aanleggen vanaf zeventien meter van het doel. Een muur van zeven spelers was niet genoeg om de City-buitenspeler van het scoren af te houden. Met een snoeiharde en onhoudbare vrije trap schoot hij Algerije naar de finale van de Afrika Cup.