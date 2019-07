Zlatan Ibrahimovic: 'Misschien kan ik wel directeur bij Ajax worden’

Zlatan Ibrahimovic sluit een terugkeer bij Ajax niet uit. De ervaren spits van Los Angeles Galaxy zal als speler naar alle waarschijnlijkheid het shirt van de Amsterdammers niet dragen, maar een rentree in Amsterdam in een andere functie behoort volgens de Zweedse routinier tot de mogelijkheden. Dat laat hij weten in gesprek met De Telegraaf.

In 2001 werd Ibrahimovic voor een kleine acht miljoen euro aangetrokken door Ajax. Drie jaar later werd hij weggekocht door Juventus, waarna hij uitgroeide tot een spits van wereldklasse. “Normaal gesproken keer ik niet terug naar clubs waar ik al heb gespeeld, maar misschien kan ik na mijn carrière wel directeur worden bij Ajax. Dan zou ik beter werk leveren dan iedereen die daar nu zit”, aldus Ibrahimovic met en grote grijns tegenover de krant.

Vlak voor zijn vertrek naar Juventus maakte Ibrahimovic een weergaloos doelpunt tegen NAC Breda. De Zweed scoorde vaker op imponerende wijze in het shirt van Ajax. Hij denkt nog regelmatig terug aan zijn tijd in de Eredivisie, maar niet aan zijn doelpunten in het bijzonder. “Nee, want dat is wie ik ben. Het maken van dat soort goals is normaal voor mij”, aldus de ex-spits van onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain. “Ik heb het vooral heel fijn gehad in Nederland. In het begin floten sommige supporters me uit, maar ze huilden toen ik de club verliet. Ik was the last man standing.”

Ibrahimovic blijft altijd bewondering houden voor Ajax. “Ajax is nog steeds mijn club in Nederland en ik ben trots dat ik er onderdeel van ben geweest. Zeker als ik zie hoe ze zich nu presenteren in Europa. Ze hebben gedaan wat niemand had verwacht en produceren spelers die ze voorheen altijd produceerden. Prachtig om te zien.”