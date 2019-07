Ajax bood nog niet op Edson Álvarez: ‘Er komt een plekje vrij, wie wil?’

Edson Álvarez staat te popelen om Club América in te ruilen voor Ajax, maar een officieel bod bracht directeur spelerszaken vooralsnog niet uit. Volgens Voetbal International willen beide partijen graag met elkaar in zee en is het wachten op actie vanuit Amsterdam. De Mexicaanse verdediger staat bovenaan het lijstje bij Ajax om Matthijs de Ligt op te volgen.

Ajax hoeft niet te vrezen dat Álvarez naar een andere club verkast. De interesse in de Mexicaans international is groot, maar hij wil alleen naar de Johan Cruijf ArenA verhuizen. Voetbal International meldt dat de verdediger al een aantal goede aanbiedingen heeft laten lopen. Volgens Engelse media staat Álvarez ook hoog op het verlanglijstje van Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace en West Ham United.

Ajax bracht nog geen bod uit op Álvarez . Dat gaat pas gebeuren wanneer de transfer van De Ligt naar Juventus is afgerond. Volgens diverse media zijn Ajax en de Italiaanse grootmacht het al eens over een transfersom van 75 miljoen euro en is het wachten tot het papierwerk is afgerond. Naar verwachting mag de Oranje-international zich aan het begin van volgende week officieel speler van la Vecchia Signora noemen.

Ten Hag sprak voor het oefenduel met Medipol Basaksehir met geen woord over Álvarez. Hij wil spelers uit de huidige selectie de kans geven om De Ligt te vervangen. “In onze selectie hebben we een paar centrale verdedigers die zich nu moeten tonen. Er gaat een speler weg, dit is hun kans. Er komt een plekje vrij, wie wil?”, aldus de trainer, die niet wilde uitsluiten dat er nog een of meerdere spelers worden gehaald. “Wij blijven altijd alert. Dat is ook logisch, als Ajax-zijnde. We zijn ambitieus. Komen er kansen, dan zullen wij toeslaan.”