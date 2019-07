Antoine Griezmann verrast met rugnummer bij presentatie Barcelona

Antoine Griezmann heeft zondagavond bij zijn presentatie in het Camp Nou bekendgemaakt met welk rugnummer hij het komende seizoen gaat spelen. De aankoop van 120 miljoen euro draagt de volgende voetbaljaargang nummer zeventien om zijn schouders. Zijn favoriete nummer zeven is al bezet door Philippe Coutinho.

Toen bekend werd dat Griezmann officieel zou overstappen van Atlético Madrid naar Barcelona gingen in Spanje geruchten de ronde dat Coutinho zijn rugnummer zou afstaan aan de Franse aanvaller. Bij de presentatie van Griezmann bleken die geruchten niet te kloppen, daar hij voor nummer zeventien heeft gekozen.



“Ik ben ontzettend blij en kijk er naar uit om aan de slag te gaan met mijn nieuwe ploeggenoten”, aldus de ex-aanvaller van Real Sociedad bij zijn presentatie. “Het is een nieuwe uitdaging met nieuwe doelstellingen. Ik hoop dat ik het beste uit mezelf kan halen. LaLiga, de Copa del Rey en Champions League zijn zowel de doelen van de club als die van mij.” Met Jean-Clair Tobido, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé komt hij vier landgenoten tegen in het Camp Nou. Met name met de twee laatstgenoemden heeft hij een goede band. “Ik kijk ernaar uit om hem te zien.”

Griezmann verheugt zich voornamelijk met het samenspelen met Lionel Messi. “In de sportwereld heb ik twee voorbeelden: LeBron James en Messi. Ik ben benieuwd naar hoe hij op dagelijkse basis is. Om samen met hem te spelen zal ongelofelijk leuk zijn.” Griezmann maakt deel uit van de selectie die volgende week naar Japan afreist, waar oefenwedstrijden tegen Chelsea (23 juli) en Vissel Kobe (27 juli) op het programma staan.