Eigen doelpunt beslist spannende halve finale tussen Senegal en Tunesië

Senegal heeft zich zondagavond voor de finale van het toernooi om de Afrika Cup geplaatst. Het team van bondscoach Aliou Cissé was met minimaal verschil te sterk voor Tunesië, dat door een eigen doelpunt van Dylan Bronn in de verlenging ten onder ging; 1-0. In de eerste negentig minuten miste zowel Ferjani Sassi als Henri Saivet een penalty. In de finale is Algerije of Nigeria de tegenstander.

De beste kansen voor rust waren voor Senegal. Een inzet van Youssouf Sabaly eindigde schitterend tegen de paal en ook Mbaye Niang en Sadio Mané lieten een kans onbenut. Na rust waren de grootste kansen juist voor Tunesië. Taha Yassine Khenissi werkte de bal te hoog over Alfred Gomis, die daarna een inzet van Sassi keerde.

Ondanks twee strafschoppen werd er in de reguliere speeltijd niet gescoord. Hassen was aanvankelijk nog de held van Tunesië door negen minuten voor tijd een penalty van Saivet te stoppen. Saillant: Saivet nam de strafschop omdat Mané tijdens de Afrika Cup al twee keer miste. Tunesië miste zes minuten eerder ook een penalty: Gomis stopte de matig ingeschoten strafschop van Sassi.

Hassen groeide in de verlenging uit tot de schlemiel van het duel. De doelman werkte de bal na een vrije trap van Senegal verkeerd weg en stompte de bal tegen Bronn aan. Tunesië mocht in de tweede helft van de verlenging nog hopen op een strafschop na vermeend hands van Idrissa Gueye, maar de VAR draaide dat terug.