Ajax wint van Medipol Basaksehir bij officieus debuut Promes en Marin

Ajax heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van Medipol Basaksehir. In Oostenrijk maakten Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar het verschil namens de Amsterdammers. Trainer Erik ten Hag koos voor twee verschillende teams in de eerste en tweede helft; alleen Bruno Varela maakte de negentig minuten vol.

Bij afwezigheid van Matthijs de Ligt, die op weg is naar Juventus, koos trainer Erik ten Hag in de eerste helft voor Dusan Tadic als aanvoerder. Na rust droeg Huntelaar de armband, daar Tadic en negen andere basisspelers na 45 minuten gewisseld werden. Aankopen Quincy Promes en Razvan Marin maakten hun officieuze debuut in de hoofdmacht van Ajax, terwijl Donny van de Beek, Daley Blind en Dolberg hun rentree maakten.

De Amsterdammers waren de eerste helft de bovenliggende partij. Dat de regerend landskampioen ging rusten met een 1-0 voorsprong was dan ook verdiend. Het enige doelpunt van het eerste bedrijf kwam op naam van Dolberg. De Deense spits rondde op aangeven van Van de Beek af na een mooie aanval. Na de thee bracht Ten Hag tien nieuwe spelers binnen de lijnen en was het Medipol Basaksehir dat de overhand kreeg.

De nummer twee van het afgelopen seizoen in Turkije werd beter en nam het doel van Varela vaker onder vuur. Waar de gelijkmaker in de lucht hing, was het Ajax dat op 2-0 kwam. Doelman Mert Gunok wist een afstandschot van Jurgen Ekkelenkamp niet goed te verwerken, waarna Noa Lang de bal oppikte. Ekkelenkamp waagde vervolgens een nieuwe poging. De bal leek via de keeper in het eigen doel te gaan, maar het was Huntelaar die de bal voor de zekerheid nog tegen de touwen schoot.

De Turken, waar Eljero Elia negentig minuten speelde, gingen op zoek naar de aansluitingstreffer en waren er via Edin Visca dichtbij. Nadat zijn schot op de lat belandde, was het even later wel raak. Na balverlies in de opbouw bij Ajax was het Kerim Frei die de eindstand op 2-1 bepaalde. Na een 2-11 overwinning op Quick ’20, een 1-1 gelijkspel tegen Aalborg BK en een 5-2 zege op RSC Anderlecht wint Ajax opnieuw een oefenwedstrijd. Volgende week volgt in Oostenrijk nog een oefenwedstrijd tegen Watford.