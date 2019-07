‘PSG telt 32 miljoen euro neer voor alternatief van Matthijs de Ligt'

Paris Saint-Germain gaat zich versterken met Abdou Diallo, zo meldt L’Équipe zondagavond. De aanvoerder van Jong Frankrijk maakt naar verluidt voor een bedrag van 32 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar de Franse grootmacht. Het contract van de centrumverdediger bij de Bundesliga-club liep nog door tot aan de zomer van 2023.

De overgang van Diallo naar PSG komt niet geheel uit de lucht vallen. Eerder deze maand gaf de talentvolle verdediger in het Franse tijdschrift nog aan dat hij niet onwelwillend tegenover een verhuizing naar Parijs staat. “Iedere talentvolle speler in Europa die zegt dat het project van Paris Saint-Germain niet interessant is, is niet geloofwaardig”, aldus Diallo.

PSG is deze zomer hard op zoek naar een nieuwe centrumverdediger en was lang in de race voor Matthijs de Ligt. De Ajax-verdediger is echter op weg naar Juventus. De club uit de Ligue 1 schakelde door en lijkt met Diallo de gewenste versterking binnen te hebben. De 23-jarige verdediger werd opgeleid door AS Monaco en maakte na een verhuurperiode bij Zulte Waregem in 2017 de overstap naar FSV Mainz. Na een jaar wist Dortmund genoeg en telde het 28 miljoen euro voor hem neer.

Na een seizoen, waarin hij 28 keer in actie kwam in de Bundesliga, gaat Diallo de Duitse topclub al verlaten. Na Ander Herrera (Manchester United), Pablo Sarabia (Sevilla), Marcin Bulka (Chelsea) en Mitchel Bakker (Ajax) wordt Diallo de vijfde zomeraanwinst voor Paris Saint-Germain.