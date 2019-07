Peter Bosz tipt ‘potentiële wereldtopper’ op termijn voor Oranje

Daley Sinkgraven verliet Ajax deze zomer in ruil voor Bayer Leverkusen, waar hij herenigd is met Peter Bosz. Waar de ex-speler van sc Heerenveen naar Ajax werd gehaald als middenvelder, stelde Bosz hem op als linksback. Voor die positie is hij ook bij Leverkusen gehaald. De trainer staat nog altijd achter zijn woorden dat Sinkgraven op de linksbackpositie uit kan groeien tot een wereldtopper. “Anders zou ik het toen niet gezegd hebben”, aldus Bosz.

“Ik had het gevoel dat ik een nieuwe stap moest maken. Ik denk niet dat er bij Ajax heel veel speelminuten hadden ingezeten. Dan ga je ergens anders naar kijken en gelukkig kwam dit op mijn pad. Ik ben hier hartstikke blij mee”, verklaart Sinkgraven zijn transfer in gesprek met Voetbal International. “Het bevalt hier goed en heb het naar mijn zin. Ik heb nog geen huisje gevonden, maar dat komt nog wel. Verder is iedereen binnen de club heel aardig. De jongens willen me overal mee helpen en de speelstijl ken ik natuurlijk al een beetje. Dat is niet nieuw voor mij, dus het bevalt me heel goed.”

Wat Bosz van Sinkgraven verwacht in Duitsland? “Dat hij ons gaat helpen. Op wat voor manier, wat weet ik nog niet. Helpen betekent dat hij moet gaan spelen. Hoeveel hij gaat spelen, dat zal afhangen van hoe goed hij zich weet aan te passen aan het Bundesliga-voetbal, want dat is natuurlijk toch anders dan in Nederland”, aldus de trainer van Leverkusen, dat circa vijf miljoen euro voor hem betaalde.

Bosz denkt dat Sinkgraven ver kan komen als linksback. “Maar het is aan hem. Ik heb dat gezegd en daarna heeft hij een vervelende blessure gehad, waardoor hij er heel lang is uitgeweest. Het is afwachten hoe hij van die blessure terug gaat komen. Hij was toen erg op de goede weg en heeft onder mij bij Ajax erg goed gespeeld”, zegt Bosz over Sinkgraven, die geen extra druk voelt door de woorden van zijn trainer. “Nee, zeker niet. Ik vind het een mooi compliment, maar moet het wel waarmaken."

“Het is een groot compliment natuurlijk. Onder Erik ten Hag stond ik ook linksback en het bevalt me gewoon. Het is een speelstijl waarbij we veel naar voren willen, dat ligt mij wel. Als ik dan linksback sta dan maakt mij dat niet uit”, besluit Sinkgraven. Bosz verwacht dat de linkspoot op termijn het Nederlands elftal kan halen. “Als hij gaat brengen waarvan ik denk dat hij het kan brengen, dan vind ik zeker dat hij daar een kandidaat voor is. Maar hij moet eerst zorgen dat hij fit wordt en dat hij gaat spelen. Daarna moet hij goed gaan spelen en dat ook voor een langere tijd doen. Daarna denk ik pas dat hij in aanmerking zou kunnen komen."