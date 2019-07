Ten Hag kiest bij afwezigheid van De Ligt voor twee nieuwe captains

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt is in verband met een aanstaande transfer naar Juventus niet met de selectie afgereisd op trainingskamp naar Oostenrijk. Zondagavond speelt de regerend landskampioen een oefenwedstrijd tegen Medipol Basaksehir en bij afwezigheid van de negentienjarige mandekker heeft trainer Erik ten Hag een nieuwe captain aangewezen.

Dusan Tadic draagt de aanvoerdersband in de eerste helft tegen de Turkse topclub. Klaas-Jan Huntelaar is na rust de captain, zo meldt journalist Freek Jansen van het Algemeen Dagblad op Twitter. Of de keuze voor Tadic er een is voor de langere termijn is onzeker, maar valt niet uit te sluiten. De Servische aanvaller verlengde onlangs nog zijn contract bij Ajax tot medio 2026. Beide partijen gaan ervan uit dat Tadic tot aan het einde van 2022/23 nog speelt, om vervolgens daarna zijn trainersloopbaan op de starten in Amsterdam.



Ten Hag kiest in zijn basisopstelling verder voor Quincy Promes en Razvan Marin, die allebei hun officieuze debuut maken in het eerste elftal van Ajax. Daley Blind, Donny van de Beek, Kasper Dolberg en Tadic maken hun rentree. Zij sloten later aan bij de Ajax-selectie omdat zij door interlandverplichtingen later vakantie kregen. David Neres, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en André Onana kwamen nog in actie op de Copa América en Afrika Cup, en sluiten later in juli aan. De wedstrijd tussen Ajax en Medipol Basaksehir begint om 18.00 uur.

Opstelling eerste helft: Varela; Veltman, Schuurs, Blind, Dest; Eiting, Marin, Van de Beek; Dolberg, Tadic, Promes.