‘Roberto Soldado verrast na vertrek bij Fenerbahçe met terugkeer in LaLiga’

Roberto Soldado vervolgt zijn loopbaan bij Granada, zo weet onder meer Marca zondag te melden. De 34-jarige aanvaller meldt zich maandag bij de promovendus voor de medische keuring. Komen daar geen noemenswaardige problemen aan het licht, dan tekent Soldado een eenjarige verbintenis, met de optie op een tweede seizoen. De routinier had een transfervrije status na zijn vertrek bij Fenerbahçe.

Soldado plaatste afgelopen week een foto op zijn Instagram-account waarop zijn paspoort en een boarding pass zichtbaar waren. Hiermee wilde de Spaanse aanvaller waarschijnlijk aangeven dat een transfer aanstaande was. Levante werd in de Spaanse media ook in verband gebracht met de twaalfvoudig international van Spanje, die de voorkeur aan Granada lijkt te hebben gegeven.

Voor Soldado kwam in juni een einde aan een tweejarig dienstverband bij Fenerbahçe. In Turkije wist de Spanjaard 19 doelpunten en 11 assists te produceren in 59 optredens. De optie om de samenwerking te verlengen werd echter niet gelicht door de clubleiding. Soldado speelde buiten Spanje ook voor Tottenham Hotspur, dat in 2013 ruim dertig miljoen euro betaalde aan Valencia.

Soldado kwam in eigen land verder uit voor Real Madrid, Osasuna, Getafe en Villarreal. De ervaren aanvaller is de derde zomeraanwinst van het naar LaLiga gepromoveerde Granada. In een eerder stadium werden Fede Vico (Leganés) en Neyder Lozano (transfervrij na zijn vertrek bij Elche) aan de selectie toegevoegd.