FC Groningen heeft slecht nieuws: ‘Ze willen me niet heel graag meer zien’

Jannik Pohl mag van FC Groningen uitkijken naar een nieuwe club. De spits uit Denemarken heeft van technisch directeur Mark-Jan Fledderus te horen gekregen dat hij niet in de plannen voor komend seizoen voorkomt. Een hard gelag voor de 23-jarige Pohl, die sinds november geen minuten meer heeft gemaakt voor de noordelingen.

Pohl kwam vorig jaar zomer over van Aalborg BK, als onderdeel van een ruildeal met Tom van Weert. Hij raakte in november geblesseerd, kwam sindsdien niet meer in actie en is momenteel aan het revalideren op het Topsportzorgcentrum. “Ik heb op dit moment een heel leeg gevoel", zegt hij in gesprek met RTV Noord.

“Ik hoop dat ik die leegte weer op kan gaan vullen bij een andere club. Op dit moment wil ik me meer laten zien dan ooit, daarom is het nu belangrijk voor me om de juiste club te vinden.” Na het vertrek van Ron Jans als technisch manager wist hij dat het een moeilijke zaak ging worden. “Jans heeft me in topvorm gezien en weet wat ik kan. Mark-Jan Fledderus heeft me alleen maar geblesseerd gezien.”

“Ik snap dat hij de spelers wil zien presteren die hij zelf koopt. Ik begrijp dan ook volkomen dat ik op zoek mag naar een andere club.” Fledderus erkent dat Pohl ‘vervelende blessures’ heeft gehad. “Door allerlei redenen is het niet geworden van wat we er van verwacht hadden. Hij heeft ook vervelende blessures gehad. We hebben met elkaar afgesproken dat hij uit mag kijken naar een andere club.”

Pohl kwam tot slechts zeven competitiewedstrijden voor FC Groningen, waarvan er vier als invaller. Enkele clubs uit Denemarken hebben interesse. “Normaal gesproken komen mijn beste jaren als profvoetballer er nu aan. Ik heb het gevoel dat ze me hier niet heel graag meer zien.”