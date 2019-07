‘Julen Lopetegui haalt oude bekende voor twaalf miljoen euro naar Sevilla’

Óliver Torres en Julen Lopetegui worden spoedig herenigd, zo schrijven Spaanse media zondagmiddag. Volgens de laatste berichten zal de middenvelder van FC Porto zondagavond in Sevilla landen en maandag een medische keuring ondergaan. De verwachting is dat de 24-jarige Torres meteen aansluit bij de selectie van Lopetegui.

Torres was achttien jaar toen hij in augustus 2012 zijn debuut voor Atlético Madrid maakte. Na 24 duels in het eerste volgde in januari 2014 een uitleenbeurt aan Villarreal, om in 2014/15 op huurbasis bij FC Porto aan de slag te gaan. In zijn tijd als jeugdinternational had hij al kennisgemaakt met Lopetegui, die vroeger Spanje Onder-19, Spanje Onder-20 en Spanje Onder-21 onder zijn hoede had.

Transferoverzicht LaLiga 2019/20: alle inkomende en uitgaande transfers

Wie komt en wie gaat? Dit zijn alle transfers in LaLiga voor 2019/20 Lees artikel

Lopetegui stond tussen 2014 en 2016 voor de selectie van FC Porto en Torres was een van de smaakmakers in zijn eerste jaar. Hij werd zelfs verkozen tot Talent van het Jaar in Portugal. Na 33 duels voor Atlético in 2015/16 maakte de middenvelder wederom op huurbasis de overstap naar FC Porto, dat later voor twintig miljoen euro definitief in zee met Torres ging. Als hij de medische keuring doorstaat, tekent hij een contract tot medio 2024 met de Zuid-Spanjaarden.

Technisch directeur Monchi werd afgelopen week in Sevilla gezien in het gezelschap van Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Torres. Het voormalig jeugdproduct van Atlético wordt de negende zomerse versterking voor Sevilla, dat eerder Luuk de Jong van PSV overnam en komende week naar de Verenigde Staten afreist om aldaar een deel van de voorbereiding af te werken.