Zorgen om PSV-aanwinst: ‘Hij zit niet op Champions League-niveau’

PSV zag Angeliño onlangs naar Manchester City vertrekken. Erik Pieters werd aangemerkt als eventuele opvolger, maar de linksback koos uiteindelijk voor Burnley. Toni Lato kwam uiteindelijk wél naar Eindhoven, al had de overgang nogal wat voeten in de aarde. Valencia ging uiteindelijk akkoord met een huurdeal, waar PSV hem liever definitief had willen overnemen. Valencia-blogger Mario Selma praat met ELF Voetbal over de tijdelijke aanwinst van de Eindhovenaren.

“In de wedstrijden die hij afgelopen seizoen heeft gespeeld, heeft hij een paar fouten gemaakt. Ook in het eigen strafschopgebied. Dat maakt hem op dit moment ongeschikt op het niveau van Valencia te spelen", aldus Selma, die een gebrek aan zelfvertrouwen constateert. Wel stelt hij dat Lato over een uitstekende mentaliteit beschikt. Ook geeft Selma aan dat Lato veel zelfkennis heeft. "Hij zal niet snel acties doen die hij niet beheerst of die niet in het momentum van een wedstrijd passen.”

PSV wil via de voorrondes een plaatsbewijs voor de groepsfase van de Champions League afdwingen. FC Basel is de tegenstander van het elftal van trainer Mark van Bommel in de tweede voorronde. Selma voorziet in dat kader problemen voor Lato. “Hoewel hij genoeg kwaliteiten heeft, zit hij op dit moment niet op dat niveau. Maar juist daarom is hij bij Valencia weggegaan", aldus Selma, die stelt dat Lato nu wel op persoonlijk niveau kan groeien.

Desondanks heeft Lato er goed aan gedaan om tijdelijk in de Eredivisie te gaan spelen. “Hoewel het meer gebruikelijk is hier om een speler aan een andere Spaanse club te verhuren, lijken PSV en de Eredivisie een comfortabele plek voor hem. Hij is ver verwijderd van de schaduw van Gayá en de druk van het Mestalla. Hij kan de verantwoordelijkheden leren die horen bij een basisplek en kans grijpen om een belangrijke speler te zijn bij een respectabele club in Europa.“