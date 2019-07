Valencia sluit langverwachte deal en zet afkoopclausule op 140 miljoen

Maximiliano Gómez is speler van Valencia. De Spaanse club meldt zondagmiddag via de officiële kanalen dat de 22-jarige aanvaller overkomt van Celta de Vigo en dat hij een vijfjarig contract heeft getekend. Valencia heeft een afkoopclausule van 140 miljoen euro in de verbintenis laten opnemen. Aanvaller Santi Mina bewandelt de omgekeerde weg en sluit zich aan bij Celta.

Het is onduidelijk hoeveel Valencia precies heeft betaald voor Gómez, aangezien beide clubs geen uitspraken doen over de hoogte van de som. Diverse Spaanse media melden dat Valencia in totaal 14,5 miljoen euro betaalt. Celta maakt zondag wel bekend dat men een doorverkooppercentage heeft bedongen, maar de club maakt geen melding van het exacte percentage.

Diverse clubs zaten achter Gómez aan, zoals West Ham United. De Uruguayaan was de topfavoriet van the Hammers na het vertrek van Marko Arnautovic. De spits was echter duidelijk en gaf de voorkeur aan een binnenlandse transfer. Vooral het vooruitzicht om met Valencia mee te doen aan de Champions League bracht de aanvaller naar de nummer vier van het afgelopen LaLiga-seizoen.

Gomez droeg twee seizoenen het shirt van Celta en kwam uiteindelijk tot 31 doelpunten en 10 assists in 75 wedstrijden. De twaalfvoudig international van Uruguay, die onlangs deelnam aan de Copa América, wordt in Valencia ploeggenoot van doelman Jasper Cillessen, die voor ongeveer 35 miljoen euro onlangs overkwam van Barcelona.