FC Emmen beëindigt opnieuw hoofdpijndossier en is FC Groningen te slim af

Nick Bakker blijft voetballen bij FC Emmen. De verdediger werd de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek bij de club uit Drenthe, waarbij FC Groningen als volgende bestemming werd genoemd. FC Emmen en Bakker melden nu echter dat de verdediger actief blijft in De Oude Meerdijk en dat men een tweejarig contract, met een optie voor nog een jaar, zijn overeengekomen.

De afgelopen weken heerste er veel onduidelijkheid rondom de situatie van Bakker. De 26-jarige verdediger verscheen niet op de trainingen, aangezien zijn verbintenis zou zijn afgelopen en er nog geen nieuwe deal was afgesloten met FC Emmen. Zaterdag stond Bakker voor het eerst sinds twee weken echter weer op het trainingsveld bij de Drentenaren.

"Ik heb het altijd goed gehad bij FC Emmen", reageert Bakker tegenover RTV Drenthe. "We zijn ook altijd in gesprek gebleven. Nu gaan we er samen weer een mooi seizoen van maken en met de club een volgende stap zetten." Bakker wilde in eerste instantie transfervrij overstappen naar FC Groningen, maar de leiding van FC Emmen was van mening dat hij nog onder contract stond.

Bakker dacht dat hij in zijn recht stond om transfervrij te vertrekken, maar FC Emmen liet weten dat er voor de uiterlijke datum van 15 mei geen aangetekende ontslagbrief was ontvangen van de verdediger en diens zaakwaarnemer. “We kunnen nog veel energie in oude zaken gaan steken, maar daar schieten we niets mee op", zegt voorzitter Ronald Lubbers tegenover Dagblad van het Noorden.

“We zijn constant met elkaar in gesprek gebleven en hebben gelukkig alsnog een akkoord bereikt over een langer verblijf van Nick bij FC Emmen." Eerder was FC Emmen ook al verwikkeld in een transfersoap inzake Glenn Bijl. De middenvelder wilde graag naar FC Groningen, maar na veel gesteggel tussen de clubs heeft Bijl uiteindelijk eveneens zijn contract verlengd.