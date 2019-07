Megadeal Man United lijkt aanstaande: ‘Jullie weten volgende week meer’

Romelu Lukaku ontbrak in de selectie van Manchester United voor de oefenwedstrijd tegen Perth Glory (2-0 zege) vanwege een lichte blessure. Manager Ole Gunnar Solskjaer wilde na afloop echter niet zeggen dat de absentie van de aanvaller te maken had met een eventuele transfer richting Internazionale. Directeur voetbalzaken Piero Ausilio zou al in Engeland zijn geweest om de transfer van circa tachtig miljoen euro te bespreken.

“Jullie zullen volgende week meer weten”, laat Lukaku desgevraagd weten aan verschillende Engelse media. De manager van the Red Devils laat ook in het midden of Lukaku als speler van Manchester United aan het nieuwe seizoen begint. “Laten we dat tegen die tijd bekijken. Er zijn nog geen serieuze biedingen binnengekomen. De gesprekken met mijn spelers zijn strikt vertrouwelijk. Dat is iets tussen manager en speler en ik heb het recht om dat geheim te houden.”

“Er gaan veel geruchten de ronde, maar Romelu is normaal gesproken op tijd fit voor de wedstrijd van woensdag (tegen Leeds United, red.). Hij heeft gewoon met de selectie meegetraind, al kwam de wedstrijd nog te vroeg voor hem”, voegt Solskjaer daaraan toe. Aanwinsten Aaron Wan-Bissaka en Daniel James kregen wél speeltijd in de vriendschappelijke ontmoeting tegen Perth Glory.

Lukaku, wiens contract op Old Trafford doorloopt tot medio 2022, staat hoog op het wensenlijstje van Antonio Conte. De trainer van Internazionale probeerde de 26-jarige aanvaller in zijn tijd als manager van Chelsea ook al te strikken. Sky Italia bracht de international van België ook in verband met Juventus en Napoli, al lijkt die interesse minder serieus. Lukaku, die voor zijn derde seizoen bij the Mancunians staat, kwam in 2017 voor ongeveer 85 miljoen euro over van Everton.