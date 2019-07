‘Megatransfer Neymar op losse schroeven door eis van 35 miljoen’

Barcelona overweegt Neymar deze zomer los te weken bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht staat open voor een transfer, terwijl de Braziliaanse aanvaller zelf naar verluidt dolgraag zou willen terugkeren naar het Camp Nou. Mundo Deportivo schrijft zondag echter dat de Spaanse belastingdienst een obstakel kan vormen inzake een overstap.

De krant meldt namelijk dat de fiscus bijna 35 miljoen euro eist van Neymar. De belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de periode dat de Braziliaan reeds woonachtig was in Spanje en actief was bij Barcelona. Hieruit zou blijken dat Neymar nog tientallen miljoen euro's moet overdragen. Volgens de sportkrant zouden er ook bij de recordtransfer van Neymar naar PSG in 2017 fouten zijn gemaakt.

De problemen met de fiscus zijn een extra obstakel voor Neymar om een terugkeer naar Barcelona te realiseren, zo meldt Mundo Deportivo. Het feit dat Neymar sinds 2017 meer dan 183 dagen in Barcelona heeft gewoond, zou ook een probleem opleveren. Zodoende had Neymar namelijk zijn volledige inkomen als belastingplichtige in Spanje moeten opgeven.

De Spaanse fiscus staat erom bekend dat men het reilen en zeilen van de topvoetballers scherp onder de loep neemt. Diverse spelers van Real Madrid en Barceona hebben al een aanvaring gehad met de belastingdienst, zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Naast de problemen in Spanje heeft Neymar momenteel ook te maken met een akkefietje met de Braziliaanse fiscus.