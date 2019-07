‘Hij moet naar Real Madrid, hij moet serieus nadenken over de aanbieding’

Sadio Mané werd in het verleden vaak gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht en ook trainer Zinédine Zidane zouden in de Senegalees een waardevolle versterking zien. De aanvaller lijkt momenteel goed op zijn plek te zitten bij Liverpool, maar Saer Seck hoopt dat Mané in de toekomst alsnog naar de Koninklijke gaat verkassen.

De voorzitter van de voetbalbond van Senegal stelt in gesprek met onder meer de Daily Mirror dat Mané zijn kans moet grijpen en naar Real moet gaan. “Iedereen ter wereld weet dat Mané tot de tien beste voetballers op aarde behoort. Hij heeft vorig seizoen ook veel succes geboekt met Liverpool”, wijst Seck naar onder meer de winst van de Champions League.

“Hij is samen met Mohamed Salah en Roberto Firmino fenomenaal. Maar dit is de voetballerij en hij had de kans om naar Madrid te gaan”, vervolgt de preses zijn verhaal. “Voor mij is dat de beste club ter wereld, ook al ben ik fan van Barcelona. Ik denk nog steeds dat Real de beste club is. Mané moet serieus gaan nadenken over de aanbieding.”

“De loopbaan van een voetballer is erg kort. Soms krijg je ook niet vaak de kans om een stap te zetten. Dus als er een mogelijkheid zich voordient, en ik heb het gevoel dat Zidane hem mag: waarom niet? Ik denk dat hij het goed zal doen bij een nieuw avontuur in een nieuw land”, aldus Seck over Mané, die nog tot medio 2023 vastligt op Anfield.