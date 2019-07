‘Bayern München hervat jacht en denkt voorlopig niet aan Steven Bergwijn’

Bayern München heeft de jacht op Callum Hudson-Odoi zeker niet gestaakt. Verschillende Engelse media melden dat de Duitse topclub zich binnenkort weer gaat melden bij Chelsea in een poging de aanvaller te strikken. Komende week gaat Bayern naar verluidt een bod van vijftig miljoen euro uitbrengen op het toptalent.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic heeft al meerdere keren aangegeven dat Hudson-Odoi op de radar van Bayern staat. Afgelopen januari bood der Rekordmeister circa veertig miljoen euro, maar dit bod werd gedecideerd van tafel geveegd door Chelsea. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Londenaren nu gaan instemmen met een verbeterd bod.

Frank Lampard ziet een vertrek van Hudson-Odoi namelijk helemaal niet zitten. De nieuwe manager van the Blues was onlangs kraakhelder over zijn plannen met de achttienjarige buitenspeler. “Hij gaat een belangrijke rol voor ons spelen”, aldus Lampard. “Hij is een geweldig talent. Dat weten we allemaal en daarom wil ik met hem praten. Ik wil dat hij blijft.”

Bayern is op zoek naar nieuwe vleugelaanvallers, daar Franck Ribéry en Arjen Robben de club hebben verlaten. Naast Hudson-Odoi staan ook Leroy Sané en Ousmane Dembélé op het lijstje. Ook denkt Bayern aan Steven Bergwijn, maar de aanvaller van PSV komt pas in beeld als de topclub er niet in slaagt om de drie eerder genoemde aanvallers in huis te halen. Door de plannen van Bayern inzake Hudson-Odoi lijkt een transfer van Bergwijn naar München voorlopig uitgesloten.