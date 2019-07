‘Maguire hekelt verbroken belofte en wijst naar deal Matthijs de Ligt’

Harry Maguire wil deze zomer een transfer maken. Diverse Engelse media pakken uit met het bericht dat de 26-jarige verdediger aan de leiding van Leicester City heeft duidelijk gemaakt dat hij toe is aan een stap hogerop. De Engelsman vindt dat de houding van the Foxes ten opzichte van zowel Manchester United en Manchester City niet de juiste is.

Beide grootmachten uit Manchester zitten al maandenlang achter Maguire aan, maar Leicester City verlangt een hoog bedrag voor de stopper. Laatstgenoemde Engelse club eist naar verluidt circa 85 tot 95 miljoen euro voor Maguire, een som dat de topclubs te gortig vinden. Ook Maguire is van mening dat zijn huidige werkgever een te hoge transfersom hanteert.

Maguire zou volgens onder meer The Sun en de Daily Mail furieus zijn over de houding van Leicester City, dat erop uit is een gelijke of zelfs hogere som te ontvangen dan dat Southampton incasseerde toen the Saints Virgil van Dijk voor bijna 85 miljoen euro verkochten aan Liverpool in januari 2018. Leicester City heeft al aanbiedingen van ongeveer 78 miljoen euro van tafel geveegd.

Maguire vindt dat de club een gentleman's agreement heeft verbroken door deze zomer wederom een toptransfer te dwarsbomen. Naar verluidt zou Maguire hebben gewezen naar de aanstaande transfer van Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus. De Italiaanse topclub betaalt circa 75 miljoen voor de stopper. Maguire kan niet begrijpen dat Leicester City een nog hoger bedrag verlangt dan dat Ajax int bij de verkoop.