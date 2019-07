Takefusa Kubo valt op bij Real Madrid: ‘Een grote fout van Barcelona’

Real Madrid rondde in juni de pikante komst van Takefusa Kubo af. De aanvallende middenvelder van achttien jaar is overgekomen van FC Tokyo en zal in eerste instantie aansluiten bij Real Madrid Castilla, het tweede elftal. Kubo bevindt zich momenteel met de A-selectie van Zinédine Zidane in Montreal en zal ook de rest van de voorbereiding in de Verenigde Staten meemaken.

Spaanse media schrijven zondag dat Kubo een goede indruk achterlaat op Zidane en diens technische staf. De aanvallende middenvelder is ongekend populair in zijn vaderland. DAZN kocht de televisierechten van de International Champions Cup voor Japan alleen vanwege de aanwezigheid van Kubo bij Real Madrid en ondanks een tijdsverschil van dertien uur met de Verenigde Staten.

Kubo heeft een verleden in Spanje. Tot 2015 speelde Kubo namelijk in de jeugd van Barcelona, maar als gevolg van het overtreden van de regelgeving van de FIFA omtrent minderjarige voetballers moest hij echter weer terugkeren naar Japan. In dienst van FC Tokyo speelde hij zich wederom in de belangstelling van Europese clubs en na het vieren van zijn achttiende verjaardag kon hij de oversteek naar Europa maken.

Een bron van AS binnen Barcelona verzekert zondag dat het moeten laten gaan én het niet terughalen van Kubo ‘een van de grootste fouten van Barcelona in de laatste jaren’ is. Pep Segura, hoofd jeugdopleiding van Barcelona, was naar verluidt van mening dat er te veel geld met de terugkeer van de kersverse Japans A-international gemoeid was. De Spaanse sportkrant wijst erop dat Barcelona wel instemde met het aantrekken van Mike van Beijen voor het tweede elftal: de stiefzoon van Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong. De zestienjarige Ilaix Moriba krijgt sinds zijn recente contractondertekening, inclusief een transferclausule van honderd miljoen euro, ook een riant salaris voor zijn leeftijd.

“Kubo was voorbestemd om het eerste elftal te halen”, citeren Spaanse media een jeugdtrainer van Barcelona. Hij wil niet bij naam genoemd worden. “Hij combineerde een ongelooflijke dosis talent met de discipline waar Japanse voetballers zo bekend om staan.” Opvallend genoeg trok Barcelona eerder deze week wel een andere Japanner aan: Hiroki Abe. De aanvaller van twintig jaar is overgekomen van Kashima Antlers en zal net als Van Beijnen én Ludovit Reis deel gaan uitmaken van de selectie van Barcelona B.