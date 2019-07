Engelse media: Manchester United wil na 8 augustus geen zaken meer doen

Manchester United is niet van plan om Paul Pogba na de deadline van de Engelse transfermarkt nog van de hand te doen, zo verzekeren Engelse media zondag. Net als een jaar geleden kunnen de Engelse profclubs uiterlijk tot 8 augustus 18.00 uur ingaande transfers realiseren. In het restant van de maand augustus kunnen voetballers nog wel aan buitenlandse clubs worden verkocht, maar dat gaat naar verluidt niet voor Pogba op.

Volgens de laatste berichten uit Engeland weigert Manchester United om na het sluiten van de Engelse transfermarkt nog een buitenlands bod op Pogba te accepteren. De Premier League verlangt 165 miljoen euro voor de middenvelder, die recent aangaf dat het wellicht tijd is voor een nieuwe uitdaging. “Na het afgelopen seizoen en alles wat er tijdens dat seizoen is gebeurd, denk ik dat dit wel een goed moment kan zijn om ergens anders aan een nieuwe uitdaging te beginnen.”

“Ik heb mijn beste jaar voor Manchester United achter de rug en geef eerlijk toe dat ik wel serieus nadenk over het aangaan van een nieuwe uitdaging bij een nieuwe club.” Ook zaakwaarnemer Mino Raiola was duidelijk. “Iedereen bij United, van de manager tot de eigenaar, is op de hoogte van de wens van Paul. Men weet dat Paul ervoor open staat om verder te gaan, we zitten midden in dat proces”, vertelde de Nederlandse Italiaan enkele dagen geleden.

Real Madrid lijkt de enige mogelijke bestemming voor Pogba, maar de Spaanse topclub is hooguit bereid om 110 miljoen euro neer te tellen. De Spaanse topclub wil bovendien eerst afscheid nemen van spelers als James Rodriguez en Gareth Bale, alvorens men een formeel bod zal uitbrengen. In Spanje sluit de transfermarkt pas op 2 september, maar Manchester United is na 8 augustus naar verluidt niet bereid om nog een bod te accepteren, ongeacht de hoogte van het voorstel.

Engelse media schrijven ook dat Manchester United van zins is om de vraagprijs naar tweehonderd miljoen euro te verhogen als Pogba en Raiola zich in het openbaar blijven uiten over de vertrekwens van de wereldkampioen. Het bestuur wil Pogba, die nog een contract tot medio 2022 heeft, niet verkopen en wil alleen tegen de best mogelijke prijs alsnog akkoord gaan. Manchester United telde medio 2016 liefst 105 miljoen euro neer om Juventus tot verkoop over te laten gaan; dat was destijds een recordbedrag.