Marca komt met ‘Bombazo’: James Rodríguez wil naar Atlético Madrid

Atlético Madrid is achter de schermen bezig met de komst van James Rodríguez, zo verzekert Marca. Op de voorpagina van de meest verkochte sportkrant van Spanje staat de aanvallende middenvelder afgebeeld, met de tekst Bombazo a la vista. Vrij vertaald: Klapper op komst. Rodríguez zou ‘op het punt staan’ om Real Madrid in te ruilen voor de stadsgenoot, zo klinkt het.

De afgelopen week 28 jaar geworden Rodríguez speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Bayern München. Ofschoon hij in Beieren tot 67 duels en 15 goals kwam, koos het bestuur van de Duitse topclub ervoor om niet de optie tot koop van 42 miljoen euro te lichten. Zinédine Zidane was medio 2017 voorstander van het vertrek van Rodríguez en is sindsdien niet van mening veranderd.



Rodríguez is een van de spelers die Zidane liever kwijt dan rijk is. Real Madrid wil met onder meer de verkoop van de Colombiaan de komst van Paul Pogba van Manchester United financieren. Napoli heeft concrete interesse, maar weigert te voldoen aan de wensen van de Spaanse topclub. De Koninklijke hanteert een vraagprijs van 42 miljoen euro, exclusief bonussen.

Volgens de zondageditie van Marca staat Rodríguez welwillend tegenover een overstap naar het Wanda Metropolitano. De Colombiaan zou de interesse van Napoli zelfs afgeremd hebben en Atlético laten weten dat de interesse wederzijds is. JR10 wil graag met zijn familie in Madrid blijven wonen en mogelijk is het Real om het even waar hij gaat spelen, zolang de vraagprijs maar op tafel ligt. Eerder versterkte Marcos Llorente al het middenrif van los Colchoneros.

Real Madrid betaalde medio 2014 liefst tachtig miljoen euro aan AS Monaco voor de komst van Rodríguez. In zijn eerste contractjaar kwam hij tot 46 optredens, maar de aanstelling van nota bene zijn idool Zidane als hoofdtrainer in januari 2016 was funest voor zijn speeltijd. Hij kwam in diens eerste half jaar minder aan spelen toe en vervulde in 2016/17 ook een relatieve bijrol in de hoofdmacht. De verbintenis van Rodríguez met Real Madrid loopt nog twee seizoenen door.

Napoli-coach Carlo Ancelotti kent Rodriguez uit hun gezamenlijke periode bij Real Madrid en Bayern. “Hij kan op verschillende posities achter de spits uit de voeten”, vertelde de oefenmeester zaterdagavond. “Hij is een nummer tien of een buitenspeler die naar binnen snijdt. Ik heb hem afgelopen week met zijn verjaardag gefeliciteerd. Er vinden onderhandelingen plaats en ik denk dat het heel lang gaat duren. Maar we zijn niet wanhopig. Als het niet lukt, blijven we een sterk team en schakelen we wellicht over naar een alternatief.”